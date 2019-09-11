上海迪士尼禁带整个西瓜、臭豆腐、方便面

即日（11日）起，上海迪士尼度假区开始正式实施其主题乐园的食品携带新规。游客可携带供本人食用的食品及饮料进入上海迪士尼乐园，但不允许携带需加热、再加热、加工、冷藏或保温的食品及带有刺激性气味的食品。

据人民日报客户端报道，不可携带入园的食物包括（但不限于）：需加热水食用的方便面、带自热功能的食品，以及西瓜（需要用刀切开的一整个西瓜）、榴莲、臭豆腐等。

游客将继续可以携带瓶装水和饮料入园，遍布乐园的50 多个直饮水供应点和20多个热水供应点也将继续为游客免费提供饮用冷热水。酒精饮料、罐装和玻璃容器仍将被禁止携带入园（小型婴儿罐装食品除外）。对于有需要将不可携带入园的个人物品进行寄存的游客，度假区已推出每日10元（人民币，2元新元）/件的寄存服务。

游客可在乐园内的指定野餐区域享用自带的食品和饮料，但需要遵守垃圾分类准则，并共同维护干净整洁的乐园环境。

上海迪士尼度假区运营部副总裁包兆天表示，餐饮体验是迪士尼标志性的故事讲述体验中至关重要的一部分，而以迪士尼朋友和故事为灵感的沉浸式就餐体验也是上海迪士尼度假区神奇的组成部分。从每个园区的主题餐厅，到创意十足、精美呈现的食品和饮料选择，度假区为不同口味和预算的游客提供丰富的中式、亚洲和西式美食，并始终秉持严格的质量保证体系。度假区的餐饮团队将继续加强园区内食品的多样化供应，增加更多不同品种、口味和价位的食品，为游客提供更为丰富的餐饮选择。

游客还可前往提供众多餐饮选择的迪士尼小镇用餐。迪士尼小镇紧邻上海迪士尼乐园，拥有一系列知名品牌的餐厅。持有上海迪士尼乐园门票的游客在游园当天可随时、多次离开和重返乐园，无需额外费用。游客可在迪士尼小镇用餐后再次入园。