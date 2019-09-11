美将对华进口瓷砖征反补贴税 最高达222%

美国商务部周二表示，发现自中国进口的瓷砖获得不公平补贴，美国将对其征收的初步税率大约介于104%至222%。

据路透社报道，商务部在一份声明中称，该决定将影响到2018年价值约4.831亿美元的进口瓷砖。

商务部在收到美国八家瓷砖生产商联合请愿后，于5月对中国进口瓷砖展开反补贴和反倾销调查。

商务部尚未发布反倾销调查的初裁，但表示其最初提议征收的反倾销税税率为127%-356%，该关税可施加在反补贴税基础上。

目前，美国还根据“301条款”对中国陶瓷地砖和墙砖征收25%的惩罚性关税，10月1日起该税率将提高至30%。中国瓷砖是美国家得宝（Home Depot）、劳氏（Lowe's）和Floor & Decor等家居连锁店中的流行商品。

美国商务部称，将对来自Temgoo International Trading Ltd的瓷砖征收222.24%的初步反补贴税，对其他中国瓷砖出口商和生产商征收103.77%的初步反补贴税。

关于这项调查的终裁料将于2020年1月21日左右出炉。美国国际贸易委员会（ITC）还在进行另一项调查，以确定美国生产商是否因中国进口受到损害。