吉林自然资源厅副厅长韩宇光半年内二次受处

吉林省纪委今天（11日）对七起省管干部违反中央八项规定精神典型问题进行公开曝光，吉林省自然资源厅党组成员、副厅长韩宇光违规聚餐并饮酒问题位列其中。

据澎湃新闻报道，通报介绍，2016年4月17日至4月23日，韩宇光在重庆市参加党性教育培训班期间，违反培训规定，外出参加聚餐活动并饮酒，造成不良影响。2019年8月，韩宇光受到党内警告处分。韩宇光当时的职务为吉林省国土资源厅副厅长。

这是韩宇光在半年内第二次遭到处分。2019年4月，吉林省通报了中央环境保护督察移交生态环境损害责任追究问题问责情况，其中在2008年至2016年10月，原省国土厅违法审批29个土地开发类项目，共侵占10个国家级自然保护区、5个省级自然保护区土地26.13万亩，其中核心区面积1.96万亩。松原市、延边州、敦化市、通榆县国土局违反规定实施土地整理项目，前郭县环保局违法审批土地整理项目。原省林业厅对上述相关自然保护区、森林公园和森林生态旅游的建设、管理、监督等工作开展不力，省自然资源厅党组成员、副厅长韩宇光（时任省国土厅副厅长）等3人被给予政务警告处分。

吉林省纪委日前公开曝光的省管干部违反中央八项规定精神典型问题还包括：省科协原党组书记、副主席李景涛，原党组成员、副主席刘东华，党组成员、副主席穆晓东违规收受礼品礼金问题；原省粮食局党组成员、副局长张宏明违规使用公务用车问题；辽源市政府原党组成员、副市长谭海违规操办婚丧喜庆事宜并借机敛财、公款旅游、违规吃喝、公车私用等问题。