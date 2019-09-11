香港反释法示威者吴文远、林朗彦判囚14天缓刑一年

香港社民连主席吴文远及另外八名示威者，于2016年11月反释法游行期间与警方冲突被捕，除了其中两人早已认罪，吴文远经审讯后被裁定两项煽惑他人参与非法集结罪成，另外五人分别被裁定参与非法集结罪成、阻挠执行职务警务人员等罪成，只有一人参与非法集结脱罪。案件今（11日）在西九龙裁判法院判刑，吴文远（42岁）被判14天监禁、缓刑一年。至于早认罪的香港众志主席林朗彦（24岁）及前常委林淳轩（25岁）分别被判监禁14天、缓刑1年及80小时社会服务令。

据《明报》报道，其余否认控罪的被告包括岭大学生会前会长郑沛伦（24岁）被判囚14天、缓刑一年；自雇设计师叶志衍（29岁）、大专政改关注组成员卢德昌（24岁）及社民连副秘书长周嘉发（27岁）判100小时社会服务令，工党传讯干事陈文威（25岁）判60小时社会服务令，另人民力量成员周树荣（67岁）早前已被裁定罪名不成立。

吴文远闻判前在庭外表示，平常心面对判刑，即使被判入狱亦会上诉到底。他表示本案比起本港现在面对的是「微不足道」，现时警方滥权滥捕延伸全港，但勉励香港人不要放弃，继续抗争。

控方案情指出，根据警方向「民间人权阵线」发出的不反对通知书，准许游行队伍在2016年11月6日下午3时，从湾仔卢押道起始，沿轩尼诗道、金钟道、皇后大道中及银行街等路线游行，原定终点为中环皇后像广场。惟高级督察叶思朗在游行开始前才获告知，游行队伍将改道前往干诺道西的中联办，警方遂于中联办门外设立“指定公众活动区”。

直至游行队伍进入指定公众活动区，吴文远要求警方开干诺道西一条行车线，又呼吁游行者爬过铁马冲出马路；同时吴文远爬上铁马，继续呼唤“爬出去啊”，有数人响应爬上铁马。

另外，林朗彦亦因反修订示威被捕，他与香港众志秘书长黄之锋及成员周庭，被控“煽惑他人明知而参与未经批准集结”等控罪，三人的案件押后至11月8日再讯。