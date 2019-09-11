中国商务部：香港是"一带一路"建设重要节点

商务部副部长王炳南今天（11日）在“一带一路”高峰论坛上指出，香港具有特殊的地位和独特的优势，既是重要的国际金融、贸易和航运中心，也具有区位、人才、专业服务、国际商业等优势，对“一带一路”建设而言，香港是重要的节点，对香港而言参与“一带一路”建设是重大的机遇，不仅能分享内地的广阔市场和发展机遇，而且能在国家全面扩大对外开放中占领先机、融入大局，实现更好的发展。

据新浪财经报道，由香港特别行政区政府及香港贸易发展局（香港贸发局）合办的第四届“一带一路”高峰论坛今日（11日）在香港举行，论坛以“成就新机遇由香港进”为主题。商务部副部长王炳南出席并发表主题演讲。

王炳南表示，祖国始终是香港的坚强后盾，不仅是香港抵御风浪，战胜挑战的底气所在，也是香港探索发展新路径，寻找发展新动力，开拓发展新空间的机遇所在。中央政府坚决贯彻“一国两制”方针，坚决支持林郑月娥行政长官带领特区政府依法施政、发展经济、改善民生。

下一步，商务部将一如既往地积极支持香港特区政府和企业多方面参与和助力融入“一带一路”建设。他表示，商务部将主要采取如下几项措施：

一是继续支持香港参与粤港澳大湾区建设，把推动粤港澳大湾区建设作为香港深度参与一带一路建设重要支点，推动出台相关细化的措施。

二是继续支持香港各界参与第二届中国国际进口博览会和虹桥国际经济论坛，共享内地发展的机遇。

三是继续推动在CEPA框架下对香港服务领域扩大开放，为两地服务贸易往来提供更全面、更高水平的制度化安排。

四是继续发挥联合走出去的品牌效应，推动内地加上“一带一路”相关的国家三方合作，争取更多务实的成果。

五是继续支持香港参与 “一带一路”沿线国家商签合作协议。 共建“一带一路”是造福人类的世纪工程，需要各方面向相共同努力。