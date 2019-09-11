中国学者：美国国安顾问博尔顿被免职对中国影响不大

游润恬 北京特派员

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美国鹰派的国家安全顾问博尔顿昨天被免职，受访中国学者认为，这不会改变美国对华强硬政策。

美国总统特朗普美东时间周二（10日）中午发推文说，他已要求博尔顿辞职。上任17个月的博尔顿，在10分钟后发推文称，辞职是自己提出的。

强硬派的博尔顿离去对中国是不是好事？中国人民大学国际关系学院教授时殷弘接受《联合早报》访问时说：“影响不大。”

时殷弘解释，当前特朗普团队里，在经贸、意识形态、南中国海、台湾、香港等问题上，主张对华采取强硬态度，而且权力和影响比博尔顿更多的大有人在。这些人包括，特朗普本人、副总统彭斯、贸易代表莱特希泽、国务卿蓬佩奥、国防部长埃斯珀。

时殷弘说：“美国对华政策比较复杂，不是一个像博尔顿这种主张和头脑简单化的人能够对付，他最多只是助长了鹰派阵营而已。美国现在的全面对华强硬和竞斗态势，不会因为博尔顿下台而有明显变化。”

博尔顿是特朗普任内更换的第三名国家安全顾问。他的前任——陆军中将麦克马斯特也是强硬派，在位时对华政策的影响比博尔顿还多。

时殷弘说，博尔顿主要关心的，更多是如何对付伊朗、阿富汗、叙利亚、朝鲜、委内瑞安等美国的敌对国家。美国虽然将中国定义为长期的头号战略竞争对手，但还不至于是敌对国家。

但有分析认为，博尔顿有两个政策主张，可能对中国的安全战略有间接影响。一是在战略军控方面，主张向中国施压并要求中国加入《中程导弹条约》《新削减战略武器条约》（New START）等限制战略武器的条约。二是对朝主张施压而不是谈判，与中国呼吁各方以和平对话应对朝鲜半岛局势的方针相左。

清华—卡内基全球政策中心的核问题专家赵通向本报分析，博尔顿离去对美朝谈判影响不大。他指出，博尔顿已有一段时间被排挤出核心决策圈。特朗普为了不让博尔顿破坏美朝友善氛围，甚至在美朝领导人板门店见面时，特意支开博尔顿，让他到蒙古去访问。

在军控方面，赵通认为博尔顿的离去，可能意味中国被要求加入《新削减战略武器条约》的压力会较小，但依然会面对削减中程导弹的压力。

《新削减战略武器条约》是美国和俄罗斯之间削减核导弹的协议，将于2021年到期，白宫正在研究是否要延长条约。博尔顿主张，如果中国不加入条约并接受限制，美国就应该退出。

赵通说：“目前美国国内对New START的重要性有相当广泛的共识。如果没有了博尔顿的直接干预，也许New START延长的可能性将增大。”

不过在中程导弹方面，美国安全政策圈内对于向中国施压是有一定共识的。他们大多认为中国的中程导弹对美国及其地区利益带来威胁，应该予以严肃应对。赵通指出，不光是美国，不少其他国家也这么认为。“所以博尔顿的离任，对中国在中导方面面对的压力，影响不会太大。”