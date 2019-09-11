美能源官员称将监控伊朗石油出货 留意中国对伊采购

一名美国高级能源官员周二表示，虽然中国石化、中海油与其他中国油企已经设法减少对伊朗石油的购买量，但并不清楚中国政府的哪个单位可能仍在购买伊朗石油。

据路透社报道，美国能源部副部长Dan Brouillette接受路透采访时表示，伊朗石油出货将受到监视，美国将考虑把被发现违反制裁的各方“指出来”或将其列入黑名单。

“我们将继续这种‘最高限度的施压做法’，因为我们要伊朗做出改变，”Brouillette表示。

“如果有人被发现，财政部将把这些人指出来。至于(中国)实际上还有谁在购买...是不是中国政府在购买，仍有些许疑问，”他在访问阿布扎比时表示。

“中国石化和中海油的购买量已减少。”

中国买家对向委内瑞拉和伊朗购买原油有所忌惮，因美国加大对这两个国家的制裁力度。

但中美贸易紧张情势升高下，中国于8月底宣布首次对美国原油征收5%新关税，自9月1日起开征。

Brouillette表示，美国亦推进提高原油产量，即使这可能让石油输出国组织(OPEC)的日子更不好过。

“我们将推动的政策是在整个美国境内提高能源产量”，Brouillette表示。他并称，这无关乎对OPEC或油价的潜在影响。