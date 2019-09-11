山西省高院原副院长王志刚落马

据山西省纪委监委9月10日晚消息：山西省高级人民法院原巡视员王志刚涉嫌严重违纪违法，目前正接受山西省纪委监委纪律审查和监察调查。



公开简历显示，王志刚生于1955年8月，曾在山西多地任职。王志刚早期曾任太原市公安局交通大队民警，经过20年升至太原市公安局北城分局局长。1995年任太原市国安局副局长。



2000年，王志刚任太原市中院党组副书记、常务副院长（正县级）。



2003年，王志刚离开太原，调至吕梁担任吕梁市中院院长，任职4年后，王志刚又调任阳泉市中院院长。



2012年，王志刚任山西省高院党组成员、副院长，两年后任山西省高院巡视员，至2015年11月退休，距离今次被查已近4年。



此前山西省高院还有一名副院长落马。去年12月，山西省高级人民法院党组副书记、副院长刘冀民被查。



据公开简历，刘冀民生于1962年4月，在山西省高院工作了34年，其中担任山西省高院副院长长达17年。



2012年5月，刘冀民任山西省高院党组副书记、副院长（正厅长级），三个月后，王志刚调至山西省高院工作，两人共事三年，至王志刚退休。

请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息