习近平会见贺一诚：“一国两制”完全行得通

中国国家主席习近平今天（11日）下午在北京人民大会堂接见澳门候任行政长官贺一诚。

据《星岛日报》报道，习近平在会见时首先祝贺贺一诚获任命为澳门第五任行政长官，希望贺一诚胸怀大局，站高望远，准确把握澳门实际情况和国家发展战略需求，团结带领澳门特区新一届政府，以及社会各界人士协同奋进，变革创新，认真谋划澳门的长远发展，续写“一国两制”成功实践的新篇章。

习近平说，长期以来，贺一诚秉持爱国爱澳立场，热心服务澳门社会，在担任全国人大常委和澳门立法会主席等职位期间，一直尽心尽力，亦为国家改革开放和现代化建设，为澳门繁荣稳定作出了积极的贡献，中央对此是充分肯定；贺一诚是高票提名，高票当选，充分表明澳门社会对他广泛认同。

另据新华社报道，习近平表示，今年是澳门回归祖国20周年。20年来，在何厚铧、崔世安两位行政长官带领下，澳门特别行政区政府团结社会各界人士，全面准确理解和贯彻“一国两制”方针，坚定维护宪法和基本法权威，传承爱国爱澳的核心价值观，促进澳门经济快速增长、民生持续改善、社会稳定和谐，向世界展示了具有澳门特色的“一国两制”成功实践。

对此，习近平强调，“事实证明，‘一国两制’是完全行得通、办得到、得人心的！”