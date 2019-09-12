特朗普称将10月调高中国商品关税措施推迟两周

在中国官方昨天（11日）宣布暂时取消对部分美国商品加征的关税后，美国总统特朗普在推特上说，他将调高2500亿美元（3444亿新元）中国商品关税五个百分点的日期推迟两周，从10月1日改至10月15日。

特朗普在推特上写道，应中国国务院副总理刘鹤的要求，以及由于中华人民共和国将于10月1日庆祝成立70周年，美国已同意将针对价值2500亿美元商品的加征关税税率的上调（从25%上调至30%）时间从10月1日改为10月15日，以示善意。

At the request of the Vice Premier of China, Liu He, and due to the fact that the People's Republic of China will be celebrating their 70th Anniversary.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 11, 2019

中美贸易战在8月23日急剧升级，中国23日晚宣布对约750亿美元商品加征5%或10%关税，特朗普随后在推特说，要从10月1日起，对2500亿美元中国销美商品加征的关税税率从25%提升至30%。12月份还有进一步上调的计划。

中美谈判代表确定将于10月在华盛顿举行新一轮经贸磋商，中国官方昨天首次公布排除清单，暂时取消去年对一部分美国输华商品加征的关税。此举被解读为释出善意，让贸易战进一步趋于缓和。

据新华社报道，中国国务院关税税则委员会昨天公布清单，对第一批对美加征关税商品，第一次排除部分商品，自9月17日起实施，有效期为一年。

另据路透社报道，特朗普早前在白宫赞扬中国在美中双方再次进行贸易磋商前，暂时取消对部分美国输华商品加征的关税，并称这是中国做出的积极姿态。