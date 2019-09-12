国民党大佬等31人联署登报吁郭韩合作

国民党荣誉党主席连战发动包括马英九、吴敦义等国民党、工商妇女及军方等共31位大佬或意见领袖联署，今天（12日）在当地报章刊登广告，呼吁台湾鸿海创办人郭台铭与国民党总统候选人韩国瑜一起合作。

综合台湾中时电子报和联合新闻网报道，连战据悉对目前局势非常忧心，认为必须非常慎重处理郭台铭可能独立参选之事，因此在9月17日总统被连署人登记截止的倒数计时之际，决定邀集党内大老们及各方代表人物共同连署，自掏腰包刊登声明呼吁团结，声明标题也仿孙中山弥留之际的“团结、奋斗、救中国”，改为“团结、奋斗、救中华民国”。

报道也引述一位知情人士称，连战认为就算到最后一刻，大家务必全力促成蓝营团结，才能在2020胜选，不让民进党继续执政，尤其要避免在民进党操作下，两岸发生战争危机，因此连战主动发起连署，用心令人感动，也希望郭、韩与前行政院长王金平，都能“细读内容”，感受到连战及参与连署人的诚意及用心。

国民党文化传播委员会也发新闻稿称，此广告由前主席连战主动发起，获得吴敦义主席与马英九、吴伯雄、朱立伦、洪秀柱等前任主席，以及多位工商界、军方领袖等热烈响应。

新闻稿也提到，国民党对此表达感谢，“各界期盼蓝军大团结、共创中华民国荣耀的努力，并呼吁所有热爱中华民国、忠于中国国民党的党员同志，能一心一德，全力支持党提名总统参选人韩国瑜，共同守护台湾，拨乱反正”。