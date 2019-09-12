鸿海集团前董事长郭台铭今天（12日）正式宣布退出台湾最大在野党国民党，这意味郭台铭以独立之姿参加明年的台湾总统大选已如箭在弦，料重创国民党籍参选人韩国瑜的选情。

郭台铭办公室是在国民党大老联署登报呼吁郭台铭和韩国瑜合作后发表的声明。

郭办在声明中称，看到这份国民党大老们的声明，郭台铭可以理解他们的担忧，但这名单上的人有多少人是“人在曹营心在汉”。

声明称：“我们更担忧的是，如果这些三十年来同一批人还在为台湾把关，还有很多百年世袭的中常委在把持这个政党，台湾人民不会认同如此迂腐的政党，这群守旧、迂腐的中常委，把自己的利益放在政党利益之前，把政党利益放在国家利益之前。”

声明说，这和郭台铭当时返回国民党的初衷，完全背道而驰，而他也不会眷恋这个政党，所以即日起退出中国国民党。

另据联合新闻网报道，郭办发言人蔡沁瑜今天上午表示，郭台铭参选与否，9月17日前会给各界答案，“不管是我们要做什么样的决定，一定会让外界清楚”。

曾金援救济国民党的郭台铭今年4月才获颁国民党荣誉党员证。

对于郭台铭退党决定，韩国瑜竞选办公室发表声明，表示“万分遗憾与失望”。

韩办指出，韩国瑜身为国民党提名的总统候选人，会用尽“洪荒之力”，与党内所有志同道合的伙伴，一起努力改变台湾的命运，并且推动国民党的改革和转型。

蔡英文竞选连任办公室发言人阮昭雄则说，国民党的分裂，是中国国民党的家务事，不评论国民党的家务事。“一个国民党荣誉党员说国民党迂腐，确实也格外讽刺。”

（记者是《联合早报》台北特派员）