华为回应首次在华境内发行公募债：丰富融资渠道

华为投资控股有限公司首次在中国国内公募债券市场亮相。

据澎湃新闻报道，华为在9月11日晚回应称，中国境内债券市场快速发展，目前市场容量全球第二，债券融资已成为中国境内重要的融资渠道之一。公司通过境内发债打开境内债券市场，将进一步丰富融资渠道，优化整体融资布局。

华为还称，该公司一直坚持通过合理的融资布局，持续优化资本架构，以确保公司财务稳健。本次发债所获资金，将用于持续聚焦ICT基础设施建设，为客户提供更好的产品解决方案与服务。

华为在声明中强调，运营所需资金主要来自于企业自身经营积累、外部融资两部分，以企业自身经营积累为主（过去5年占比约90%），外部融资作为补充（过去5年占比约10%）。公司经营稳健，现金流充裕。

据了解，华为正筹划在银行间市场发行两期共计60亿元（人民币，下同，11.60亿新币）中期票据，两期发行规模各30亿元，期限均为三年，用途为补充公司营运资金。两期中票分别由中国工商银行、中国建设银行主承销，联合资信评估有限公司对债券主体和债项均给出了AAA的评级。

华为的财务数据显示，这家通信巨头并不缺钱。不过，今年以来，华为的存货增加了400亿元，可能为了应对美国对华为的禁令增加了一些存货储备。



