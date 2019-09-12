中国向塞尔维亚出售武装无人机

塞尔维亚官员说，中国同意向塞尔维亚出售武装无人机。塞尔维亚也在前天（10日）赞扬中国提供无人机和其他武器，加强该国的防卫力量。

据美联社报道，这是中国首次向欧洲国家出售武装无人机。

塞尔维亚国防部在中国高级别军事代表团结束访问后发表声明，感谢北京为该国在经济和军事上提供支持。

塞尔维亚防长武林（Aleksandar Vulin）说，无人机预计在未来几个月交付，而这些无人机将大大加强塞尔维亚军队，使军队获得过去没有的能力。

塞尔维亚已同意购买九架由中航工业成都飞机设计研究所研发的“翼龙-1”型无人机，未来可能会加购15架。

另据中国《环球时报》报道，公开资料显示，“翼龙”系列是中国具有自主知识产权的高端无人机产品，2007年10月首飞的“翼龙-1”无人机属于第一代察打无人机产品，曾参加2015年9月3日举行的纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年大会阅兵式。

报道称，“翼龙”系列无人机自2010年开始批量交付，已出口阿联酋等多个国家。中航工业去年底宣布，第100架“翼龙”系列无人机在成都通过全部验收，即将交付海外用户，创下中国无人机出口的新纪录。