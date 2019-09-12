彭博经济学家评美推迟对华关税加码：好姿态不假 但依然不够

彭博首席亚洲经济学家舒畅撰文认为，美国总统特朗普决定将2500亿美元（3440亿新币）中国输美产品的关税税率上调时间推迟两周，使人们对即将到来的经贸磋商取得进展多了一份希望。

据彭博社12日的报道，特朗普推文宣布这一决定后日元下跌、人民币走高的市场走势表明，市场参与者眼下看的还是其好的一面，然而中美贸易谈判的以往经验显示，多多存疑方不失为谨慎之举。

人气得到提升当然是好事，但是恐怕难以持久，因为人们可能不久便会再次意识到，就解决争端、双方撤回所有加征关税措施而言，眼下并无清晰路径。考虑到各种令人担忧的问题，风险依然很高。

中国经济依然承受着贸易战的重压，美国的加征关税举措涉及其3600亿美元的产品，关税税率眼下在10%到25%之间。周三发布的信贷数据也凸显出了中国经济的疲软态势。

彭博社最近将中国今明两年的经济增速预期分别下调到了6%和5.6%，以此反映中国所面临的沉重关税负担。他们5月份时预计的中国今明两年GDP增幅分别是6.1%和5.8%，而中国政府的2019年GDP增幅目标是6%至6.5%。

彭博社的最新预期把即将生效的额外关税因素纳入了考虑。美国将针对2500亿美元中国产品的关税税率从25%上调至30%的生效时间从10月1日推迟到10月15日不会让中国经济形势发生实质性的变化。