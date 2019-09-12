环球社评：欢迎美国推迟新关税 支持善意互动

中共中央机关报《人民日报》旗下的《环球时报》发社评积极评价了美国总统特朗普宣布推迟对华商品加征新关税的计划。

据《环球时报》12日发表的社评，文章表示欢迎特朗普的这个决定，并写道，10月1日是中国成立70周年，且中美双方已经宣布将在10月初举行新的经贸高级别磋商。特朗普的这个决定应被视为美国为10月初的谈判作出的善意姿态。

社评指出，在此前十几个小时，中国刚宣布将16类美国产品排除出新加征的关税。

社评评论中美贸易战现在的局势称，10月初的第十三轮经贸磋商将是一个重要机会，这个节点处在贸易战打了一年半多、且烈度已经相当高的位置上。历史的经验中隐藏着“物极必反”的规律，事态的方向往往在时与势的各种线索中扑朔迷离。

文章继而写道，但只要双方都有为最终达成协议相向而行的意愿，事态的积极面就有可能因为一个契机而翻盘，重新取得主导地位。

社评还认为，中美就如何结束贸易战已经积累了大量共识，目前尚存的分歧究竟属于什么性质，有多严重，很大程度上取决于双方有多少互信来支持对它们的认识和评估。中美之间最重要的是避免立即做出最糟糕的定性。

文章写道，“时代毕竟变了，新冷战不切实际，两国关系中有大量拒绝后退的元素。”