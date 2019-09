泰晤士高等教育最新排名榜昨天(11日)公布,除了香港大学之外,科技大学等其他上榜的香港高等学府名次都下跌。泰晤士高等教育称,今年排名未反映香港近日的社会争议,但该刊编辑博思韦尔(Ellie Bothwell)在回复港媒时说,香港的大学院校面临严峻挑战,尤其面对不确定的政治前景及与中国大陆的关系。

据香港《星岛日报》报道,博思韦尔认为,如要维持出色的大学排名,就必须让大学不受干预(These institutions must be allowed to continue their work unencumbered)。

报道称,各上榜大学据悉在收到有关排名结果时,也有类似的注释。

在上榜的香港高等学府中,城市大学与理大的排名跌幅最为严重,城大由去年110位,跌至今年126位,急跌16位。理大则由去年159位,下跌12位至171位。