上海迪士尼禁带饮食案达成调解：迪士尼偿50人民币

华东政法大学学生王洁莹起诉上海迪士尼禁带饮食一案，原被告双方12日达成调解协议。

据界面报道，上海市浦东新区人民法院发布消息，经调解，原、被告双方自愿达成调解协议：上海国际主题乐园有限公司补偿原告王洁莹人民币50元（9.71新币）。

王洁莹2019年1月30日前往上海迪士尼乐园游玩，并携带部分食品以备游玩时食用，在乐园安检时，被告知根据《上海迪士尼乐园游客须知》不得携带食品进入乐园，经交涉未果，原告自行处置食品后入园。

王洁莹在3月15日诉至上海浦东法院，请求判令：确认被告《上海迪士尼乐园游客须知》中“不得携带以下物品入园”部分的“食品、酒精饮料、超过600毫升的非酒精饮料”条款内容无效；被告赔偿原告因上述入园规则被迫丢弃的食品损失46.30元。

上海浦东法院于于4月23日公开开庭审理，审理期间多次组织双方调解。

期间，被告上海迪士尼乐园对入园规则中相关条款内容进行了修改：除少数特殊食品仍禁止携带外，游客可携带供本人食用的食品及饮料进入上海迪士尼乐园。

经上海浦东法院主持调解，原、被告双方自愿达成调解协议：被告补偿原告王洁莹人民币50元（当庭给付）。该调解协议经双方当事人签收后生效。