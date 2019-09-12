百威英博重启子公司在港上市计划 港元大幅上涨

百威英博（Anheuser-Busch InBev ）的亚太子公司重启赴港上市计划。两个月前，这宗有望成为今年全球最大首次公开募股(IPO)的活动被搁置。

综合彭博社和澎湃新闻报道，百威英博9月12日在官网发布公告，其亚太地区子公司百威亚太控股有限公司（Budweiser Brewing Company APAC Limited，简称“百威亚太”）恢复将少数股权在香港联交所的上市申请。

百威英博称，目前关于交易是否完成没有明确的保证，做出推进上市的决定受到多种因素以及市场环境的影响。

在百威英博宣布重启子公司在港上市计划后，港元周四大幅上涨。港元兑美元一度上涨0.09%至一美元兑7.8315港元，然后涨幅收窄至0.07%。

百威英博是全球知名的啤酒酿造商，也是全球五大消费品公司之一，总部位于比利时鲁汶。百威旗下经营有500多个啤酒品牌，包括百威啤酒、科罗娜啤酒、哈尔滨啤酒等，业务遍及全球50个国家和地区。

百威英博曾寻求通过亚太业务上市，从而减少债务负担。

百威亚太今年5月10日向港交所递交招股申请， 7月5日，百威亚太正式招股。按招股价上限计算，百威亚太IPO最多可募集764.47亿港元，有望成为2019年全球最大规模IPO。

不过，百威英博7月13日声明叫停在港上市计划。

暂停子公司在港IPO后，百威英博将澳洲业务出售给了日本朝日集团控股，售价达到110亿美元。

彭博社分析称，将澳大利亚子公司剥离，可能使得最新的IPO计划对那些对之前交易估值犹豫不决的投资者更具吸引力。