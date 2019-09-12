中国商务部：中美经贸团队将于近期见面 开展认真磋商

中国商务部12日对美国总统特朗普宣布推迟对华加征新关税表示欢迎，并称中国企业已开始就采购美国农产品进行询价。发言人还称双方经贸团队上周商定，将于近期见面，开展认真磋商。

据中国商务部官网发布的消息，商务部新闻发言人高峰今天（12日）在发布会上称，中国对于美国释放的善意的行动表示欢迎，据了解，中方企业已开始就采购美国农产品进行询价，大豆、猪肉都在询价范围内，希望中美双方相向而行，为磋商创造良好条件。

关于第十三轮中美经贸高级别磋商，高峰称双方经贸团队一直保持着有效的沟通，按照双方牵头人上周通话商定，双方工作层将于近期见面，开展认真磋商，为下一步高级别经贸磋商做好充分准备。

对于中国国务院关税税则委员会昨天公布的第一批对美加征关税商品的第一次排除清单，高峰介绍，排除申请进行审核的标准主要为三方面：一是寻求商品替代来源面临困难；二是加征关税对申请主体造成严重经济损害；三是加征关税对相关行业造成重大负面结构性影响或带来严重社会后果。

中国国务院将继续根据中国企业的申请，开展对美加征关税商品排除工作。

美国总统特朗普今天宣布对2500亿美元（3436.46亿新币）中国输美商品上调关税将从10月1日推迟到10月15日。