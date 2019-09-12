【视频】郭台铭：愿我的离开能加速国民党改造与重生

在台湾鸿海创办人郭台铭今早（12日）透过办公室声明公布退出国民党的消息后，郭台铭办公室也发布视频与照片，显示郭台铭亲笔撰写另一份退党声明。

郭台铭办公室提供的照片显示，郭台铭在声明中写到，对于此时此刻发布退党声明并非没有挣扎，在情感上，无法继续与国民党并肩作战，感到有些惆怅，但在理智上，“我知道我正在做一件对的事，一件将翻转中华民国命运的大事。”

郭台铭写到，他自幼生长在忠党爱国的警察家庭，一生最佩服的人是孙中山，三民主义就是我的政治信仰，而台湾前总统蒋经国的“计利当计天下利，求名当求万世名”的信念更是台铭处身立世的座右铭。

他提到，台湾能宁静走到今天的民主，创立令人赞叹的经济奇迹，更要感谢这位无私有远见的领袖（指蒋经国），拼经济、解除戒严、开放两岸和平交流，“但经国先生若地下有知，应该会对今天远离民心失去理想的国民党非常痛心”。

郭台铭接着提到，七次总统大选、三次政党轮替，事实证明蓝绿两党都不能带给台湾人民希望，我对国民党的初心并没有改变，历任的党主任都可以作证，这些年来，台铭是如何一无所求，无怨无悔的死忠支持国民党。

他也写到，国民党存在的价值在于实践治理国家的理想及目标，而不仅在于抵御民进党，更不该成为个人利益及权力分赃的平台。

郭台铭说，他4月在国民党中常会发表重回国民党宣言的初衷，充满对一个百年政党革新向上，以人民利益为第一优先的期待，并衷心盼望唤回国民党的党魂，重组国民党的荣耀，使得更多年轻世代以加入国民党为荣。

他接着引用西谚写到，一个鸡蛋从外面被打破只是一个生命的结束，若它被内部孕育的力量打破，则是一个生命的诞生。

郭台铭认为，经过数月来的初选过程与国民党的互动，他深刻体会百年政党改选的艰辛与党魂流失的严重。“但我失望了，尽管我相信目前仍有许多党员同志，选择留在国民党内，为孕育国民党重生而奋战。但我发现我个人再多的努力，也撼动不了现有的国民党的分赃与腐朽文化。”

他在最后引用了徐志摩诗作《再别康桥》，写到“结束了。离开了。挥挥衣袖不带走一片云彩。但愿我郭台铭的离开，能够加速国民党改造与重生。”

（视频来源：郭台铭办公室提供）

郭台铭亲笔撰写的退党声明。（郭台铭办公室提供）

郭台铭亲笔撰写的退党声明。（郭台铭办公室提供）