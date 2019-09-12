无印良品再次就宣传活动使用“法租界”字眼致歉

日本知名杂货品牌无印良品在官方微博发表声明，再次就在宣传一项活动时使用“法租界”字眼致歉。

据无印良品官博12日下午6时许发布的声明，声明中写道，“我公司对本次在微博上所发布的错误信息感到万分抱歉。对情感受到伤害的各位致以最诚挚的歉意。”



声明中回顾了事件发生的过程，无印良品官方微博10日下午3时30分发布了“Open MUJI上海 都市WALKER”的活动信息，随后发现该文案中存在失误，于当日下午4时许删除了该活动信息，并取消了该活动。

声明写道，“我公司对本次事件进行了全面的审视，在内部培训、文案审核中存在缺失，导致了此次事件的发生。我公司深刻认识到此次错误的严重性，将加强内部培训，加强对文案内容的内部审核力度，杜绝类似错误发生。我公司尊重中国的文化与历史，尊重中国人民民族感情。诚恳接受社会各界的监督与指正。”

无印良品10日被发现在微博上宣传一项活动时使用“法租界”说法，引起中国网民的不满，称该词有辱华之意。无印良品随后告诉中国网络媒体“梨视频”，公司无伤害民族情感的意图，尊重中国的文化与历史，并称认识到错误，删除了该微博，也已经取消了该活动。