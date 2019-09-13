习近平：坚决战胜前进道路上各种艰难险阻

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平昨天（12日）专程前往中共中央北京香山革命纪念地，瞻仰双清别墅、来青轩等革命旧址，参观香山革命纪念馆，观看《为新中国奠基》主题展览，回顾中国共产党领导中国人民夺取全国胜利和党中央筹建中华人民共和国的光辉历史，缅怀毛泽东等老一辈革命家的丰功伟绩。

据新华社报道，习近平发表重要讲话强调，全党全国各族人民要紧密团结起来，不忘初心、牢记使命，锐意进取、开拓创新，沿着中国特色社会主义道路，满怀信心继续把新中国巩固好、发展好，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴中国梦而不懈奋斗。

中共中央政治局常委、中央书记处书记王沪宁参加活动。

初秋的北京，气候宜人，喜庆祥和。12日下午，习近平从中南海乘车来到位于北京西郊香山公园内的香山革命纪念地视察。习近平首先来到双清别墅，瞻仰毛泽东同志当年办公居住的地方。修缮一新的双清别墅，保持了原有风貌，绿树成荫，格外幽静。别墅内，办公室、会客室、卧室、饭厅的家具陈设，床上的书籍和墙上的《中国解放区现势图》、《最新北平大地图》等的摆放，都一如原样。习近平仔细察看，不时询问历史细节，对别墅的维护、修缮和文物保护表示满意。

接着，习近平步行来到不远处的来青轩，瞻仰了朱德、刘少奇、周恩来、任弼时同志的办公居住地，同大家一起缅怀老一辈革命家当年在香山工作生活情况。

离开来青轩，习近平来到香山脚下的香山革命纪念馆，参观了《为新中国奠基——中共中央在北京香山》主题展览。新建成的纪念馆庄重大气，“四梁八柱”的雨棚造型寓意党中央在香山为新中国搭建四梁八柱。28根廊柱，象征中国共产党从建党到建立新中国28年的奋斗历程。南广场上矗立着高19.49米的国旗杆，寓意中华人民共和国诞生于1949年。主题展览由“进京‘赶考’”、“进驻香山”、“继续指挥解放全中国”、“新中国筹建”、“不忘初心、牢记使命、永远奋斗”五个部分组成，按历史脉络，通过800多张图片、报照、地图、表格和1200多件实物、文献和档案，全景式生动呈现中共中央在香山期间领导全国各族人民，完成民族独立和人民解放的历史使命、开启中国历史发展新纪元的光辉历程。

习近平走进纪念馆，认真听取了每一个单元的讲解。正在播放的《北平和平解放》、《西苑机场阅兵》、《开国大典》等珍贵影像纪录片，吸引了习近平的目光。他驻足观看，不时同大家交流，回顾当年党中央进驻北京的历史细节。在中国人民解放军进驻北京香山示意图和毛泽东《论人民民主专政》、中国人民政治协商会议等专题展柜，习近平仔细听取介绍，对当年党中央筹建新中国的历史感慨良多。

参观结束时，习近平在纪念馆序厅发表了重要讲话。他表示，1949年3月23日，中共中央和毛泽东同志离开西柏坡前往北平，25日进驻北京香山，这里成为党中央所在地。在这里，毛泽东、朱德同志发布向全国进军的命令，吹响了“打过长江去，解放全中国”的伟大号角，中国人民解放军以摧枯拉朽之势向全国各地胜利大进军，彻底结束了国民党在大陆的统治。在这里，毛泽东同志发表了《论人民民主专政》，为新中国的建立奠定理论基础和政策基础。在这里，中共中央同各民主党派、各界人士共同筹备中国人民政治协商会议，制定通过了起到临时宪法作用的《中国人民政治协商会议共同纲领》，确定了新中国的国体和政体，制定了一系列基本政策，描绘了建立建设新中国的宏伟蓝图。

习近平指出，中共中央在北京香山虽然只有半年时间，但这里是我们党领导解放战争走向全国胜利、新民主主义革命取得伟大胜利的总指挥部，是中国革命重心从农村转向城市的重要标志，在中国共产党历史、中华人民共和国历史上具有非常重要的地位。

习近平强调，我们缅怀这段历史，就是要继承和发扬老一辈革命家“宜将剩勇追穷寇，不可沽名学霸王”的革命到底精神，不断增强中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，勇于进行具有许多新的历史特点的伟大斗争，坚决战胜前进道路上的各种艰难险阻，使“中国号”这艘巨轮继续破浪前进、扬帆远航。

习近平指出，我们缅怀这段历史，就是要继承和发扬老一辈革命家坚持立党为公、执政为民的革命情怀，始终赢得人民的衷心拥护，始终保持同人民群众的血肉联系，始终把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，紧密团结各民主党派和各界人士共同创造更加美好的生活。

习近平指出，我们缅怀这段历史，就是要继承和发扬老一辈革命家谦虚谨慎、不骄不躁、艰苦奋斗的优良作风，始终保持奋发有为的进取精神，永葆党的先进性和纯洁性，以“赶考”的清醒和坚定答好新时代的答卷。

习近平强调，历史充分证明，中国共产党和中国人民不仅善于打破一个旧世界，而且善于建设一个新世界。展望未来，中国的发展前景无限美好。

丁薛祥、陈希、蔡奇、尤权，中央宣传部、中央党史和文献研究院、北京市有关负责党员陪同考察。