中央社独家：所罗门跨党派小组向内阁建议十一前与台断绝

所罗门总理索加瓦雷今天（13日）将召开内阁会议，讨论是否与台湾断交，转向与中国大陆建交，会议将讨论跨党派小组报告。

据台湾中央社报道，有党派小组报告建议索加瓦雷，在9月中前与大陆建交，赶在中国大陆10月1日国庆70周年前。

中央社也在报道中称取得了这份报告，全文约2万字。报告建议，所罗门政府在9月中前与大陆建交，与大陆关系正常化，终止与台湾的关系，以符合“一个中国政策／原则”，大陆与所罗门互设大使馆，增进双边关系。

驻所罗门大使廖文哲说，所国将召开内阁会议讨论跨党派小组报告，大使馆已经积极动员支持台湾的成员在会议上为台湾发言。

所国内阁会议预计当地时间早上10时（新加坡时间早上7时）召开。

报道称，对于是否转向与大陆建交，所国先前向台湾释出的消息是，索加瓦雷将参考四份报告，包括跨党派小组报告、国会外交委员会报告、外交部及总理府的报告后，再做决定。如果今天做出决定，恐引发程序争议。

所国外交委员会在9月4日、5日就此议题召开听证会，出席的民间团体一面倒支持所国与台湾维持邦交。

根据外交委员会预计的时程，9月底前将继续接受各界书面意见，外交委员会预计在10月底前完成报告，向国会提出。

报道也称，所国国会昨天起休会至11月18日。为听取更多民间团体意见，外交委员会主席肯尼罗瑞（Peter Kenilorea）昨天决定，今天再加开一天的听证会，主要邀民间团体出席。