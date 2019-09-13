香港再获评全球最自由经济体

加拿大智库菲沙研究所（Fraser Institute）发布《世界经济自由度2019年度报告》，再次把香港评为全球最自由经济体，与新加坡并列。港府欢迎菲沙研究所的决定，但是对其报告中有关中国大陆干预香港并镇压民主示威的说辞则表示反对和遗憾。

综合《星岛日报》和《明报》报道，香港政府发言人表示，在五个评估大项中，香港在“国际贸易自由”及“监管”均排列首位，反映港府一直以来坚定地建立一个自由经济体及提供公平营商环境的决心。

不过菲沙研究所的报告中提及，香港虽然有最高评分，但来自中国大陆的干预威胁了香港法治制度。

香港政府发言人批评该言论“完全没有客观事实根据”，重申自中国大陆对香港恢复行使主权以来，港府一直严格按照《基本法》的规定实行港人治港、高度自治，一国两制得以全面和成功落实；人权和自由在香港受《基本法》、《香港人权法案条例》及其他法律充分保障。

港府称，近期示威偏离和平表达方式，诉诸加剧的暴力手段，香港警方必须采取合法及合理的武力以维持社会秩序；强调特区政府致力遏止暴力，同时将与社会保持对话寻求共识，并会继续致力维护法治、司法独立和香港市民的基本权利和自由。

香港自《世界经济自由度年度报告》开始发布以来，一直位列榜首。