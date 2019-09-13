特朗普不排除与中国达成临时贸易协议

（华盛顿综合电）美国总统特朗普说，他倾向与中国达成一项全面的贸易协议，但不排除签署临时协议的可能性。

据路透社报道，特朗普当地时间周四（12日）在白宫对记者说：“我看到很多分析师提出一个临时协议，也就是说，我们可以达成部分协议，先做那些容易的工作，但这无关乎容易或困难。要么达成协议，要么没达成。但那是我们会考虑的事。”

稍早前，彭博社引述五名知情人士报道，美国政府官员已经讨论向中国提出一项有限的贸易协议，以推迟甚至首次取消部分关税，换取中国在保护知识产权和采购美国农产品等方面作出承诺。

知情人士也透露，最近几天，特朗普的一些高级贸易顾问在准备美中10月初于华盛顿举行的新一轮贸易谈判过程中，讨论了这项计划。

彭博社的报道说，讨论仍处于初期阶段，特朗普尚未批准。该提议将是一项临时协议，将冻结美中贸易争端，但并不是为一场给全球经济蒙上阴影的美中贸易战带来最终解决方案。

报道分析，这项计划反映了白宫内部对最近上调对华商品关税，以及美中贸易战对美国进入选举年的经济带来负面影响的担忧。

不过，美国消费者新闻与商业频道（CNBC）引述匿名白宫高级官员称，特朗普政府“绝对不可能”达成一项临时协议。

美国财长姆努钦接受CNBC采访时则说，特朗普准备在贸易谈判中保持甚至提高对中国输美商品的关税。

但姆努钦也称，美国官员希望在10月与高层官员举行更高级别会谈之前，在本月恢复与较低级别官员的会谈时取得“有意义的进展”。他对于达成协议持“谨慎乐观”的态度。

中美贸易战本周出现缓和迹象。中国在星期三宣布对一系列美国商品免征去年施加的25％额外关税之后，美国隔天以善意回应，宣布对2500亿美元（约3440亿新元）中国商品加征关税的措施延后两周实施。