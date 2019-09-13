新华时评：香港地产经济独大 社会矛盾不断产生

中国官媒新华社13日发表时评称，《逃犯条例》引发的风波发展至今，反映出香港社会深层次矛盾亟待解决，其中最突出的是住房问题，已到了必须解决的时候了。

时评还就此提出了解决香港地产问题的方法，即加大土地供应量。

文章指出，不过这受到反对派的掣肘，进行得并不顺利。除了反对派，既得利益集团也就此进行阻碍。虽然香港当务之急是止暴制乱，但港府也要重视香港深层次的矛盾，并加以解决。

时评最后呼吁，不管引用《收回土地条例》这样的措施是否最终可行，希望香港各界将私人利益放一放，切实地思考当前社会的难题。

以下是新华社的时评全文：

题：从解决居住难题入手破解香港社会深层次矛盾

修例风波发展至今，折射出的香港社会深层次矛盾亟待解决。其中最突出、最迫切、最让人诟病的是住房问题，已到了痛定思痛、必须解决的时候了。这需要包括特区政府在内的香港各界凝聚共识，集思广益，勇于打破僵固的发展思路，放下局部和私人利益，积极寻求出路，打开死结。

“有恒产者有恒心”。居者有其屋，方能形成社会的稳定力量。然而，港人的居住水平之低，确实与香港这样一个高度发达经济体的形象极不相称。在公共设施完备精良、交通快捷方便、楼宇繁华体面的背后，有着大量低收入人群栖身在“鸽子笼”或狭小、不安全的劏房里。面对逐年上涨、动辄每平方米20余万港元的高房价，香港基层市民和青年一代只有“望楼兴叹”，甚至连收入不低的中产市民也叫苦连天。这些人日日辛苦打拼，却难以分享到香港经济发展的红利，实在不合情理，也为社会的动荡埋下了伏笔。

另一方面，不断推高的香港楼价房租桎梏了政府、社会经济发展的思路，吞噬了产业发展空间，阻碍了新兴经济的发展。香港经济结构单一化、空心化日趋严重，地产经济独大，中小企业失去生存空间，久而久之，社会渐失活力，中产向下“沦陷”，青年难觅上升通道，贫富差距加大，阶层固化，社会矛盾不断产生。

对于香港来说，解决住房问题，最直截了当的措施就是加大土地供应量，建造更多的公营房、私人居所。回看历史，香港一直靠发展新市镇来满足居民住房需求。从上世纪70年代至今，新市镇容纳了400万人口。但从上世纪90年代东涌开发后，香港就再也没有新市镇的规划。显然，香港城市规划滞后于人口与经济增长。这种情况的出现，主要是由于亚洲金融危机导致楼价急跌之后，特区政府过度关注增加供应可能对楼价造成的冲击，担忧会影响经济及政府财政收入。

特区政府也意识到高楼价的危害。近年来，尤其是2012年之后，特区政府采取了多种手段，在抑制房产投机的同时积极寻求增加土地供应。例如，香港特区行政长官林郑月娥2018年在施政报告中提出“明日大屿愿景”，将跨越20年至30年，建造约1700公顷的多个人工岛。透过填海所得的土地储备，可规划用作兴建26万至40万个住宅单位，供70万至110万人居住，其中七成为公营房屋。

觅地加大供应量工作可谓对症下药，可在反对派的掣肘下，进行得并不顺利。在特区立法会上，反对派一方面大肆宣扬“楼价高涨”“民不聊生”，另一方面又以各种理由和借口阻止土地开发。香港社会这几年出现了一种特殊的景观：每当政府要出台动迁计划、增加土地供应，就不断会有环保、古迹保护等团体对开发活动的合理性进行质疑、缠讼。舆论指出，部分打着公益旗号的团体背后有反对派的影子。

反对派的政治目的不必再说，而一些既得利益集团的如意算盘，无非是以阻碍政府扩大土地供应的方式，或者抬高自己囤积土地的价码，或者改变土地用途，以谋取最大利益。

香港当务之急是止暴制乱。与此同时，也要及时对香港深层次矛盾和问题高度重视，并采取有效措施加以解决，彻底消除社会动荡的病根。日前，香港政团民建联召开记者会，要求特区政府引用《收回土地条例》，大刀阔斧收地兴建公屋。毫无疑问，对于几十万轮候者而言，住上政府提供的政策性房屋，是在短期内得以“上楼”的希望。尽管香港主流媒体称该条例是解决土地问题的“尚方宝剑”，但这些大量的闲置、荒废土地，要成为港人的安居之地，没有广大香港市民的积极推进，笃定还需要费上不少周章。

香港是多元社会，不同利益群体有着不同的利益诉求，这再正常不过。但我们呼吁，不管引用《收回土地条例》这样的措施是否最终可行，希望香港各界将私人的、局部的利益放一放，诚恳切实地思考当前香港社会的难题，逐步凝聚共识。我们相信，只要大家出于公心，出于爱护香港的初心，必能将种种错综复杂的香港社会经济难题逐一破题、化解，为香港创造一个更美好的明天。