任正非：华为愿意与美司法部展开不设限讨论

华为心声社区9月11日发布美国经济学家弗里德曼（Thomas Friedman）在《纽约时报》上的专栏内容，弗里德曼透露，在与华为创始人任正非最近一次采访中，任正非表示华为愿意与美国司法部展开话题不设限的讨论。

综合《纽约时报》和《新京报》报道，弗里德曼在纽约时报中写道，他认为中美贸易争端中有两大战场，一个是消除美国公司在华竞争障碍的谈判，另一个便是华为。

在第一个问题上，他认为中国不太可能签署美国总统特朗普要求的那种大交易，也不大可能作出广泛的让步（broad concessions）。特朗普连月来的反应让中国许多官员认为他是一个不稳定的角色，因此不能指望达成一个双赢的大交易，最好是让谈判持续下去。

在华为的问题上，弗里德曼引述了华为创始人任正非的话。

任正非称，“如果美国真正有诚意主动找我们沟通，改变他们现在很无理的做法，我们是可以谈的。美国不能抓住微末细节想置华为于死地。如果觉得我们有什么问题，可以带着诚意来讨论，双方做出一个合理的处理方案，我认为这是可以接受的。”

任正非还第一次提出，如果美国仍不信任华为，不允许华为在美国大规模安装设备，他可以将整个华为5G平台许可给任何有兴趣的美国公司，以完全独立于华为开展5G的制造、安装、运营。

任正非还表示，华为“可以向美国企业转让5G所有的技术和工艺秘密，帮助美国建立起5G的产业来，这样中、美、欧形成一个三角平衡体系。”

但他同时强调，“我们愿意这样做，但要美国能接受才行。”美国公司“可以修改5G平台，以满足自身的安全要求。而且他们可以改掉软件代码，从而保障美国的信息安全”。