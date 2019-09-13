百台湾民间团体拟“929台港大游行” 声援香港反修例运动

约一百个台湾民间团体计划9月29日在台北发起“929台港大游行”，声援香港市民反修例运动。目前已有近20个主办团体和80多个连署声援团体。

据联合新闻网报道，发起团体之一的台湾公民阵线发起人江旻谚等人9月12日在台湾立法院群贤楼前召开记者会，说明“929台港大游行”的行动规划和诉求主张。

江旻谚介绍，这次游行将于29日当天下午3时在台湾立法院旁的济南路集合，预计行经台北车站、西门町等地，再返回济南路进行晚会。

游行有四点主张：支持香港反修例人士的五大诉求；拒绝“一中和平协议”；“港台同学，齐上齐落”；“庇护机制，刻不容缓”。

他说，“港台同学，齐上齐落”的意思是，港府不应限制香港学生出入境，应尽速释放被捕者，保障他们的受教权，让香港学生能到台湾和台湾学生一起上课。

“庇护机制，刻不容缓”的意思是呼吁台湾政府尽速设立、制定“庇护港澳政治难民的具体配套措施和明确法制”。

江旻谚认为，面对香港现在的局势，台湾不能噤声，他呼吁各界支援香港民主运动。

台湾公民阵线称，已募集近20个主办团体及超过80个连署声援团体。

香港抗争人士近期积极寻求台港联动，声援香港示威者以对北京与港府施压。此前，香港众志的秘书长黄之锋等人9月初访台时，也呼吁台湾在10月1日大陆庆祝70周年国庆时，举办大游行力挺香港。

据美国之音报道，12日当天凌晨抵达台湾的香港歌手何韵诗，也和多位台湾音乐人一起出席了上述这场台湾大游行发起团体的记者会，呼吁台湾民众积极参与。