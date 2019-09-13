路透公开林郑完整录音：港警寡不敌众

路透社12日公开了关于香港特首林郑月娥8月底与商界闭门会面时的完整录音。该媒体称其在9月3日公布了大部分录音内容，昨日得以公开全部内容。额外公布的内容包括林郑月娥在问答环节对香港警察力量的叙述。

据路透社报道，林郑月娥在问答环节称，她知道社会上的某些派别感觉港府对抗议者并不坚定。但是困难在于，政府的立场过于强硬可能适得其反。虽然他国打击骚乱的经验显示确实需要那样的力度，但是有些解决方案无法在香港使用。

林郑月娥在问答环节称，政府和她除了三万警力外一无所有。

她说道，“这意味着无论我们做什么，我们都必须充分考虑警方的评估和反应，以便给予他们一些权力，因为他们（示威者）的数量超过了他们（港警）。”

林郑月娥说道，因为示威者数量远远超过港警，这使得港警在人群管理和人群分散时面临极大的困难。

她还透露，港府在媒体方面非常薄弱，“这可能是香港最薄弱的环节之一，或者说是政府最薄弱的环节，我们并不足够强大。我不会用宣传这个字眼，我不敢说政府进行宣传活动，但至少在传播事实信息上我们（港府）非常非常弱小。”

她补充说，“如果我们能够度过这场危机，那么我需要进行大量改革，以便为我的继任者留下更好的境况。”

林郑月娥表示，政府目前处于非常艰难的时刻，因人们都在选择立场，当时机来到，她愿意接受建议，舍弃一些官僚主义，与能帮政府做事的人对话，若他们愿意帮助的话。