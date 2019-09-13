中共中央政法委批评李嘉诚纵容犯罪

中共中央委员会政法委员会在微信公众号“长安剑”12日发文批评香港首富李嘉诚“纵容犯罪”。

据中央政法委长安剑发表的文章，文中写道，“香港少数‘未来的主人翁’在街头非法集会、殴打路人...种种暴行不一而足。提出对这样的人网开一面，无非就是纵容犯罪。这可不是‘为香港着想’，而是看着香港滑向深渊。”

文章还列出了网友们对李嘉诚的批评。

有网友回忆起1997年亚洲金融风暴时，李嘉诚坚持向小业主追债，他们向李嘉诚发问：当年“你怎么没给香港市民网开一面”？

还有网友直言道，把李家的楼盘打折卖给“未来的主人翁”，这才是真正为香港好。

文中评论称，探寻反修例运动背后的深层的社会根源，高房价无疑是重要的一个。在当下的香港乱局中，不少香港年轻人把房价高、租金贵的不满甚至愤怒发泄到了政府头上，但不得不说，他们的发泄，也许搞错了对象。

文中说，香港特首林郑月娥去年在施政报告中提出多项增加土地供应措施，但受到各种阻挠，“香港楼宇的‘天价’对谁有利，答案或许并不难猜”。

文章还刊登了一张照片，是民建联刊登在《东方日报》的一则广告，呼吁政府引用《收回土地条例》大量兴建公营房屋。广告上写有八个字“收地建屋，刻不容缓”。

文章问道，“不知‘李首富’看到这八个字了没有。”

李嘉诚8日到香港大埔区慈山寺为香港祈福。他向特区政府和年轻人双方喊话，强调政治问题都有两方面，希望港府能对“未来主人翁网开一面”，而年轻人能够体谅大局。