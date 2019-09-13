港府空置税条例草案刊宪 料下月首读

香港政府今日（13日）将就空置税条例草案刊宪，料下月立法会复会后提交大会首读。

据彭博社报道，香港政府在网站上声明，《2019年差饷（修订）条例草案》于9月13日刊宪。政府正在优先处理此项草案，并表示将于2019至2020年立法年度首次立法会议后的例行会议提交立法会。

按照这一草案，如目标单位在为期12个月通报期的最后一天仍未售出，该发展商便负有法律责任缴交额外差饷，除非该目标单位以市值租金或以上合共租出不少于183天。额外差饷的征收率为目标单位应课差饷租值的200%。

这一举措可能显示，香港特首林郑月娥正在试图通过房产市场相关举措，重新取得心怀不满的抗议者的信任。

林郑月娥在面簿称，房屋是民生头等大事，政府将陆续推出增加房屋供应的措施，绝不会违背承诺。

但是，地产开发商已开始发出反对声，代表包括新鸿基地产、长江实业和新世界发展等主要地产开发商的香港地产建设商会已敦促政府暂缓此项空置税。协会在声明中指出，拟议的税收如果导致房屋价值下滑，可能会威胁金融体系。

新鸿基副董事总经理雷霆周四在公司发布业绩后召开的媒体会上称，经济受到负面影响的情况下，政府必须考虑是否有必要急于推出此项税收。再等一等，观察经济对地产市场的影响，随后再做决定，是更加稳妥的做法。