伦交所拒绝港交所并购建议 称提议“无战略优势”

（伦敦路透电）伦敦证券交易所（简称伦交所）董事会一致拒绝香港交易所296亿英镑（下同，约504亿新元）并购建议，称港交所建议“没有战略优势”，并直言港交所与香港政府的关系“会让事情更复杂”。

港交所周三（11日）对伦交所提出总值296亿英镑的并购献议，愿意以每股20.45英镑的现金加以2.495新股换取1股伦交所股票进行并购。

港交所总裁李小加表示这将是东西方资本市场的“强强联姻”，将创造一个全球布局、世界领先、覆盖亚欧美三大时区，同时为美元、欧元及人民币等主要货币提供金融交易服务的场所。伦交所当时回应表示会考虑提议。

然而，伦交所昨天发布公告，拒绝港交所的提议。伦交所表示，对于港交所提议的关键部分存在“基本性的担忧”，并指港交所对伦交所的估值“显著过低”。伦交所也直言香港目前的情况为股东带来不确定性，“有鉴于此，董事会一致拒绝并购建议，并基于建议的根本性缺陷，认为没有必要继续讨论此事”。

伦交所也表示，会继续收购金融数据科技公司路孚特（Refinitiv），这笔交易总值2.7亿英镑。在港交所早前的提议中，并购的一项条件就是伦交所终止对路孚特的收购。

伦交所担心，港交所的并购提议会遭美国、英国、意大利的政府及监管单位拒绝。英国商务大臣利德索姆（Andrea Leadsom）早前曾强调，当局将“仔细研究任何可能对英国产生安全影响的投资”。