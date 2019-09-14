美军舰再入西沙 中国军方称警告驱离

美国军方公布，美国海军一艘驱逐舰昨天（13日）驶入由中国控制的西沙群岛附近海域，中国军方称已警告驱离。

据路透社报道，美国海军第七舰队发言人、海军指挥官蒙姆森（Reann Mommsen）称，“韦恩．E．迈耶”驱逐舰在此次行动中挑战领土主张，包括挑战中国在西沙与其周围地区的所谓过度领土主张。

中国人民解放军南部战区新闻发言人李华敏大校回应时说，南部战区海空兵力依法依规对美舰全程进行跟踪监视和查证识别。

据“南部强军号”微信公众号报道，李华敏也指责美国无视国际法规则，不顾中国反对，长期在南中国海地区实施“航行霸权行动”，严重损害中国主权权益，充分证明了美国对维护国际和平和地区安全稳定毫无诚意。

另据环球网报道，这是驱逐舰“韦恩·E·迈耶”号在半个月内第二次执行“航行自由行动”，进入西沙群岛，并称“韦恩·E·迈耶”号也曾在8月28日驶入南中国海永暑礁和美济礁12海里范围内。

报道称，美国军方现在看起来喜欢在中国重大节日意外出现，比如今年2月11日（即正月初七），两艘美国军舰斯普鲁恩斯号驱逐舰和普雷贝尔号驱逐舰，进入南沙美济礁12海里内，以及美国海军“迪凯特”号导弹驱逐去年中国国庆节前一天进入南中国海有关岛礁邻近海域。