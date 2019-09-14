亲王金平人士：郭王只会有一人参选

鸿海创办人郭台铭独立参选态势渐趋明朗，有亲王金平的人士指出，只有在郭台铭万不得已、选不下去时，前立法院长王金平才可能通过第三势力大联盟出征。

据《自由时报》14日的报道，亲王人士称，王金平不会主动表态支持郭台铭、不会自己登记参选，更不可能退党，未来一个月都不会有动作。

该人士透露，原因在于台北市长柯文哲阵营排斥与王金平合作、郭台铭阵营部分成员也有相同主张。

对于郭柯结盟是否能赢，亲王人士指出，王金平虽然没办法一下子号召几十万群众，但每场一、两万人的累积还是很吓人，明年大选若是“三脚督”，几十万票都会是决定胜负的关键。

亲王人士说，郭台铭确定参选后一定会接受检验，民调也一定往下走，撑不撑得住一个月后见分晓；柯文哲也需要通过王金平寻求区域立委提名名单，凸显柯文哲没有人脉、没有资源。

亲王人士强调，郭、王只会有一人参选总统，最后的关键问题还是韩国瑜，有迹象都显示郭台铭有机会胜过韩国瑜，只要趋势不变，还是会由郭台铭参选。

亲王人士称，王金平近期与亲民党、新党、国会政党联盟等第三势力政党仍密切联系，若韩国瑜支持度持续下滑，郭台铭又走不下去，王金平才会通过第三势力大联盟共同推荐参选总统。