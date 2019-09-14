“微博网警”查女网友个人信息求交往 郑州警方发通报

有中国微博网友称信息被“网警”泄露被要求交往一事引发关注。

据澎湃新闻报道，针对此事，中国郑州市公安局官方微博“平安郑州”14日下午发布警情通报称，13日凌晨，郑州市公安局抓获自称为“网警”但实际为某网站朋友忠诚度测试员的杨某，目前，公安机关以寻衅滋事依法对涉事的杨某、付某、宋某进行处罚。

警方通报，付某9月11日在某网站下单购买忠诚度测试服务，付某将其女友宋某（微博网名“ooooviki”）的手机号码告诉杨某，要求测试宋某的恋爱忠诚度。杨某通过付某提供的号码添加宋某为微信好友，并对宋某进行测试。在此期间，宋某产生疑问，杨某谎称自己为网警。宋某感到个人信息被外泄，遂发微博求关注。

付某看到网上事态扩大后，向宋某坦白了找人测试其忠诚度的情况，劝说宋某删除微博信息。宋某拒绝了付某的要求，井继续在互联网上扩散、传播相关信息。

微博名为“CDCl厘源月笙”的疑似事件当事人14日12时许发布道歉微博称，博主“ooooviki”9月12日所发出的微博内容是不真实的，他与名为“ooooviki”的博主为男女朋友，通过淘宝下单测试男女朋友忠诚度服务来测试女友。

博主“ooooviki”转发了该道歉微博，向警察和网友道歉，称对聊天记录主观错误臆断，发表了错误言论，严重上伤害了警察的形象。

澎湃新闻此前报道，微博网友“ooooviki”9月12日反映称，其个人信息疑遭“网警”查询，对方要求其做女友，遭拒后对她进行人身攻击。