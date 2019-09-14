港媒：新轰炸机“轰6N”或成解放军阅兵彩排亮点

有香港媒体获悉，在今天（14日）举行的中国70周年阅兵式第二次全流程演练中，解放军战略轰炸机编队及轰6K改良版可能会成为亮点，坊间称为“轰6N”轰炸机也将参加编队。

据《明报》报道，该媒体获悉，代表解放军远程作战能力的战略轰炸机编队十一会以远超以往的规模登场，而军方从未公开、坊间称为轰6N的轰6K改良版亦将参加编队。

虽说所有参加阅兵的武器都会在全流程演练中亮相，但与歼20、运20齐名的轰20因未服役，未能亮相。不过，代表解放军远程作战能力的战略轰炸机编队，将较以往更具看点。

有消息透露，阅兵出现的战略轰炸机编队，除有空中加油机“轰6”，以及曾多次飞越岛链与绕台飞行的“轰6K”外，还有被坊间称为“轰6N”的“轰6K”改良版，该战机可空中加油，意味着其作战半径将可再提升。

资料显示，目前解放军装备的轰6K作战半径约为3000公里，拥有加油装置的轰6K改良版作战半径将超越5000公里，与美国B2战略轰炸机相若。由于轰6K目前已停产，轰6N或将成为轰6未来服役的主要机型。

不过，轰6K改良版至今未公开亮相，军方也未公布该机型的正式型号。

公开资料显示，该机型去年底曾在陕西举行最后一次试飞，从参加阅兵同机型规模而言，相信该机型已被初步列装部队。值得一提的是，该机型似乎拥有二级火箭导弹发射装置，料其或成为中国首款核战略轰炸机，也可能成为轰20的预研版。