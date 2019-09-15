湖南检察院原检察长齐振瑛逝世 享年93岁

中国湖南省人民检察院原检察长、党组书记齐振瑛，因病医治无效，于9月12日8时15分在长沙逝世，享年93岁。

据新湖南客户端9月14日消息，官方简历显示，他曾任长沙市长、湖南省顾问委员会秘书长等职，1988年1月起任湖南省人民检察院检察长、党组书记。

2018年，最高检主管杂志《方圆》刊发文章回顾道，1991年，在中国北京飞往埃及开罗的一架航班上，时任最高人民检察院检察长刘复之坐在靠窗的位置上，旁边还有空座，刘复之招呼同行的湖南省检察院检察长齐振瑛坐到他身旁去。

那个时候，全国检察机关刚成立反贪污贿赂局，查办职务犯罪案件的势头蒸蒸日上，许多检察机关争先恐后办理了不少大案、要案。对此，齐振瑛感到有不少压力，因为湖南省内大要案件数量不多，每年全省5000余件职务犯罪案件，其中大要案只占了25%。齐振瑛把压力告诉刘复之，刘复之拍他肩膀说，“有大的搞大的，有小的办小的，大要案很重要，要加大力度查办，但也不能丢掉小案子。”回想起这件事，齐振瑛笑着说，“打虎拍蝇”的思想从那个时候开始就有了，湖南省检察院这样坚持干了近30年了。

回想起反贪工作的开拓，齐振瑛表示，非常困难。筚路蓝缕，开拓反腐败工作的进程是艰苦的。当时各省市刚开始办理反贪案件，都强调“抓大要案件”。而湖南省检察机关在1989年时，每年查办贪污受贿案件5000余件，只有25%为大要案件，比其他省市都要少。他为此跟刘复之检察长聊过一次，才打消了心里的顾虑。以前办理贪污受贿案件也有不成熟的问题，检察机关人才有限，法律机制也不够健全。因为办案经验不够、不成熟等原因，也出现一些错案，现在已经慢慢在纠正了。

他还表示，经常反思自己的工作，也会对近年来检察机关的变化感到高兴。比如，以审判为中心的刑事诉讼制度改革，认为对检察机关是非常有益的。以前办案以侦查为重心，公安的力量非常大，大家都说，“公安是做饭的，检察院是送饭的，法院是吃饭的”，检察院谈不上任何地位，有人调侃说，“检察院就是来签个字的”。现在以审判为中心，庭审实质化，检察机关审查起诉的任务加大了，检察院的法律监督职能便得到了更充分的体现。

齐振瑛还提到，以前办案判死刑的较多，贪官贪污受贿到一定数额就必须要杀掉。现在法律规定了终身监禁的刑罚，对贪污、受贿行为，罪行极其严重的，判处死缓两年期满，依法减为无期徒刑后，不得减刑、假释。这既体现了法律减少死刑适用的进步，也是一种对贪污腐败犯罪的特殊威慑。

“1993年，我正式离休，被湖南省委院子里的老同志推选为老干部党支部书记，这院子里有几十个省级、副省级干部，还有十几个遗孀。我作为党支部书记，要负责组织大家学习、外出活动，谁生病了都要去探望，去世了要组织送行。好几次，有同志半夜生病，亲属不在身边，便让我去陪同。党支部书记一干就是25年，比我在公安工作的时间还要长。每次换届，我说换人吧，大家就说你先干着，有合适人选就换。不知不觉就干到了91岁。”