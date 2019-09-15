民阵副召集人陈皓桓：将携《基本法》以个人身分游行

香港民阵因受到警方反对而取消原订于今日（15日）下午在铜锣湾东角道的游行。但民阵副召集人陈皓桓昨晚于个人社交网站表示，将以个人身分出席今午的游行，并带同《基本法》以及穿上公民抗命的衣服，以和平、理性、非暴力方式表达示威者并没放弃。

据《明报》报道，他表示，据《基本法》27条，香港居民享有游行、示威的自由，而基本的游行、集会权理应毋须警方批准。

他又说，很明白若公开地参与游行就会被拘捕，日后将面对坐牢，但他反思前线的年轻人比自己更勇敢，自己是否应该因身分或惧怕等问题，而不实践自己的理念。