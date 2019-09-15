台湾新海巡旗舰采用美舰设计 明年服役

第一艘台湾海岸巡防署去年开始建造4000吨级巡防舰预计明年4月即可下水服役。海岸巡防署决定采用美国现役排水量同级的传奇级（Legend Class） 海巡舰设计，承造的台船现已与原设计厂商完成议约，打造以2.75吋火箭炮“镇海火箭弹”为主炮、海军S-70反潜直升机可驻舰的“台版传奇级”舰，作为海巡未来新旗舰。

据联合新闻网报道，美国海岸巡防队每年固定派员来台传授海巡最新登检技巧，并进行海上执法情报交换，双方有绵密互动。据了解，台湾兴建与美海巡队类同性能的舰艇，有助双方在周边区域就巡逻任务进行合作。

海巡新造4000吨级巡防舰，除建置可供海军S-70C海鹰型直升机驻舰设备外，耐风级数也从目前大型巡防舰的平均9级，提高至可承受平均风力10级。而新舰火力以2.75吋火箭炮“镇海火箭弹”作为主炮，另有20机枪、20炮塔各两座，同时配备高压水炮、无人飞行载具等执法装备。

此外，为执行国际人道救援任务，4000吨舰艇特别增置医疗手术室、诊疗室、逆渗透供水系统、不断电稳压供电系统及回复受难者体温的复温室等紧急医疗救护及后送设备，兼具海上执法及人道救援所需能量，以符合未来海巡勤务的任务需求。

舰队分署说，台湾国际造船股份有限公司于今年年2月11日为全案进行开工祈福典礼，由舰队分署在南部地区机动海巡队设立“督工管制中心”，目前造舰进度正常，部分建案超前，预计明年4月举行首艘舰下水典礼，12月底前依计画期程完工交船。