中国著名航天动力学与控制技术专家徐世杰逝世

据北京航空航天大学官网消息，中国著名航天动力学与控制技术专家，第十一届、十二届、十三届全国政协委员，北京市人民政府参事，原黑龙江省政协第八届常委、海淀区政协副主席、民盟北京市第十届常委、民盟海淀区第三届主委，北京航空航天大学教授、博士生导师徐世杰因病医治无效，于昨天（14日）6时55分在北京逝世，享年68岁。

徐世杰1951年出生于吉林省永吉县，1969年参加工作，1976年本科毕业于东北林学院机械系，1983年硕士毕业于哈尔滨工业大学飞行力学专业，1995年于法国亨利·庞加雷大学自动化专业获博士学位。1983年至1993年历任哈尔滨工业大学总体室助教、讲师、副教授。1995年至2000年任哈尔滨工业大学飞行动力学教研室教授，1997年起任教研室主任、博士生导师；其间于1998年至1999年在法国儒勒·凡尔纳大学任客座研究员，于1999年至2000年在法国亨利·庞加雷大学任客座教授。2000年起任北京航空航天大学宇航学院教授、博士生导师，曾任校学术委员会委员、校科协副主席、校教代会主席团副主席、校职称评审与岗位聘任申诉委员会主任、航天制导导航与控制系主任。

徐世杰长期从事航天动力学与控制、鲁棒控制理论与应用和深空探测等领域的教学与科研工作，主持完成了多项国家自然科学基金项目、载人航天工程项目和航天基金项目，曾获国防科学技术进步奖、国防科工委和航天部科研成果奖等多项科研奖项，曾任中国宇航学会空间控制专业委员会委员和深空探测专业委员会委员，发表学术论文200余篇，为中国航天动力学与控制等领域的理论和技术发展作出了卓越贡献。