台陆委会驻港代表无法上任 空缺史上最长

台湾陆委会在港办事处处长工作签证迟迟未发，原预计去年7月上任，驻港首长空缺至今长达约15个月，打破陈水扁时期的13个月纪录，创史上最久纪录。

据联合新闻网报道，陆委会副主委兼发言人邱垂正今天（15日）回应，香港办事处处长工作签证申请案自去年6月提出后，政府已多次透过管道与港府沟通，惟皆未获正面回应。他呼吁港方应本于务实、互惠思维，将台港人民福祉列为第一优先。

邱垂正透露，目前已启动代理机制，对于民众往返相关服务及代表处的功能都不受影响，如常运作。

陆委会在港办事处的官方驻地名称为“台北经济文化办事处”，专责处理台、港关系相关事务。在2011年7月15日前，是以“中华旅行社”名义运作，后来改成“台北经济文化办事处”，而首长职衔为处长。前处长严重光去年7月底任期届满返台，由陆委会参事卢长水接任，但因迟迟未取得工作签证，至今仍未上任。目前香港办事处由副处长高铭村代理处长。

这情况非首例，2000年政党轮替，陈水扁上台前夕，当时获派驻港担任中华旅行社总经理的张良任，工作签证遭港府卡关长达13个月。

有分析认为，这是政治性干预，台港关系牵动两岸关系，近期香港反修例运动，让北京高度警惕。中国大陆国台办9月11 日针对香港众志秘书长黄之锋访台一事，批评台湾在反修例事件与港独势力勾结，破坏“一国两制”。

陆委会今日表示，近年来，台港关系受两岸因素影响，出现不少波折，包括原本双方民间不涉及政治性的交流，皆因港方自我限缩而无法正常往来，这是我方所不乐见的。

同时，陆委会称，在港处相关人事未到任前，已循例启动代理机制，现该处运作如常，继续对外提供完善效能的服务，针对香港近期情势，也特别成立24小时专责紧急急难小组，期确保旅港国人的安全与服务。