大批港民铜锣湾东角道聚集 多个商场关闭

香港大批反修例市民今天（15日）下午2时许开始在铜锣湾东角道集，有人站出马路。

据香港电台网站报道，部分人身穿黑衣，有人戴上口罩，也有人分发口罩。有示威者手持美国国旗，不时高唱美国国歌，并高叫“光复香港、驱逐共党”等口号。

铜锣湾一带的商场，包括崇光百货、希慎广场及金百利中心等，均落闸关门，港铁铜锣湾站前往商场的出口有保安驻守，禁止市民前往商场。

有在希慎广场离开的市民表示，商场突然有广播指商场在十分钟后关闭，要求全部人离开，认为对逛街吃饭的市民造成不便，商场内的职员听到广播也感到愕然。