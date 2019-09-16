李克强：只要就业较充分 经济增速高一点低一点都可接受

中国国务院总理李克强昨天（15日）接受俄罗斯塔斯社书面采访时说，在当前国际形势错综复杂的背景下，在较高的基数上，中国经济还能够保持6%以上的中高速增长，是十分不容易的；而就业是最大的民生，只要就业比较充分，收入持续增加，环境质量不断改善，增速高一点低一点都是可以接受的。

据路透社中文网报道，中国驻俄罗斯大使馆网站今天刊登李克强接受书面采访全文并称，中国有足够的宏观调控手段和能力将创造稳定的发展环境，完全有信心、有能力克服各种风险挑战，保持经济平稳健康发展。他还重申，中国将继续坚定支持经济全球化。

李克强说：“当然，受世界经济增长放缓、保护主义和单边主义上升等因素影响，中国经济也面临一定下行压力，但中国经济发展有巨大的韧性、潜力和回旋余地。”

具体来说，首先是庞大的国内市场将持续释放需求拉动力；其次，不断深化的改革开放将进一步激发经济活力；第三，中国有足够的宏观调控手段和能力将创造稳定的发展环境。

李克强表示：“多年以来，面对经济下行压力，中国政府坚持不搞‘大水漫灌’式强刺激，而是不断创新和完善宏观调控，保持了较低的政府负债率，为应对可能出现的风险预留了政策空间。”

他认为，针对当前经济形势的变化，中国政府将在保持宏观政策连续性稳定性的基础上，运用好逆周期调节工具，实施大规模减税降费、增加专项债券使用、降低融资成本、鼓励创业创新等政策，夯实微观经济基础。中国政府完全有信心、有能力克服各种风险挑战，保持经济平稳健康发展。

中国国家统计局将于今日公布8月工业、投资和消费数据。路透综合25家机构预测中值结果显示，中国工业增加值同比增速在经历了7月的大幅回落后，8月预计会小幅回升至5.2%；消费需求虽依然偏弱，但消费增速亦将自7月的低位小幅反弹。

在回答中国是否仍旧是全球化的支持者的问题时，李克强表示，中国将继续坚定支持经济全球化，同各国一道维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，支持对世界贸易组织进行必要改革，促进全球贸易和投资自由化便利化。

他指出，在参与经济全球化过程中，存在着一些方面机会和受益不均、传统产业和就业受到冲击等包容性不足问题。对此，要全面深入分析，找出症结所在，有针对性地加以解决，不能简单地、片面地把所有问题都归咎于经济全球化本身。

“当前，国际形势不稳定不确定因素继续增多，多边主义和自由贸易面临新的多重挑战。在此背景下，是敞开大门还是高筑藩篱，是同舟共济还是各自为战，是深化互信还是疑虑猜忌，成为每个国家都必须认真思考的命题。”他说。