央视罕见点名批评中国男篮球员周琦等人

男子篮球世界杯昨晚（16日）在北京落幕，西班牙击败阿根廷队夺冠，中国男篮此次在主场优势况下表现差强人意，总排名第24，无缘直通东京奥运会。舆论的指责声近日此起彼伏，表现不佳且频频失误的球员周琦更被千夫所指。

据北晚新视觉网报道，在昨天央视的《新闻周刊》中，节目肯定了易建联作为球队中流砥柱的作用，而随后也是直接点名指出：从美国职业篮球联赛（NBA）铩羽而归的周琦，在中国男子篮球职业联赛（CBA）大红大紫的郭艾伦、王哲林，都不具备和世界强队掰手腕的能力。

央视点名批评运动员实属罕见。