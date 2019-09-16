中国国家统计局：前8月CPI同比涨2.4% 房地产投资同比涨10.5%

中国国务院新闻办公室今天（16日）就8月份国民经济运行情况举行发布会。据悉，1-8月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.4％。

据《新京报》报道，国家统计局表示，8月份经济运行保持总体平稳、稳中有进发展态势。

8月份，全国居民消费价格同比上涨2.8％，涨幅与上月持平，环比上涨0.7％。分类別看，食品烟酒价格同比上7.3％，衣着上涨1.6％，居住上涨1.0％，生活用品及服务上涨0.7％，交通和通信下降2.3％，教育文化和娱乐上涨2.1％，医疗保健上涨2.3％，其他用品和服务上涨4.7％。1-8月份，全国居民消费价格同比上涨2.4％。

此外，8月份全国规模以上工业增加值同比增长4.4%，增速比上月回落0.4个百分点；环比增长0.32%，比上月加快0.13个百分点。

另据统计局数据显示，1-8月份，全国固定资产投资40.628万亿元（人民币，下同，约7.77万亿新元），同比增长5.5%，增速比1-7月份回落0.2个百分点。1-8月份，房地产开发投资8.4589万亿元，同比增长10.5%，增速比1-7月份回落0.1个百分点；商品房销售额9.5373万亿元，增长6.7%。