习近平强调中国网络要坚持安全可控和开放创新并重

2019年度中国国家网络安全宣传周今天（16日）在天津举行开幕式，中共中央总书记、中国国家主席、中央军委主席习近平也对宣传周作出重要指示，强调要坚持安全可控和开放创新并重，提升广大人民群众在网络空间的获得感、幸福感和安全感。

据新华社报道，习近平在指示中强调举办网络安全宣传周、提升全民网络安全意识和技能是国家网络安全工作的重要内容。

习近平也指出国家网络安全工作要坚持网络安全为人民、网络安全靠人民，保障个人信息安全，维护公民在网络空间的合法权益。要坚持网络安全教育、技术、产业融合发展，形成人才培养、技术创新、产业发展的良性生态。

他表示，要坚持网络安全教育、技术、产业融合发展，形成人才培养、技术创新、产业发展的良性生态。要坚持促进发展和依法管理相统一，既大力培育人工智能、物联网、下一代通信网络等新技术新应用，又积极利用法律法规和标准规范引导新技术应用。同时也要坚持安全可控和开放创新并重，立足于开放环境维护网络安全，加强国际交流合作，提升人民在网络空间的获得感、幸福感、安全感。

中国国家网络安全宣传周从2014年开始每年举办一届。本届宣传周以“网络安全为人民，网络安全靠人民”为主题，9月16日至22日期间将举办网络安全博览会、网络安全技术高峰论坛、网络安全主题日等活动。