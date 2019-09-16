武汉市委原常委胡洪春被双开 涉嫌违规从事虫草推销中介活动

湖北省纪委监委通报指武汉市委原常委、武汉开发区工委原书记、汉南区委原书记胡洪春严重违反党的纪律，构成职务违法并涉嫌犯罪。经湖北省纪委常委会会议研究并报中共湖北省委批准，决定给予胡洪春开除党籍处分；由湖北省监委给予其开除公职处分；收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。

据中新网报道，胡洪春被指背离共产党的宗旨，丧失理想信念，对共产党不忠诚、不老实，违反政治纪律，转移、隐匿、销毁赃款赃物，对抗组织审查；违反组织纪律，在组织进行函询时，不如实说明问题；违反廉洁纪律，违规从事虫草推销等有偿中介活动，收受可能影响公正执行公务的礼金；违反工作纪律，贯彻落实宗教事务管理法规不力，对辖区内违规建设宗教活动场所、宗教造佛失察失管，造成恶劣影响和重大经济损失，负重要领导责任，违反生活纪律。

他也被指违反国家法律，利用职务上的便利为他人谋取利益，索取、非法收受他人财物，数额特别巨大，涉嫌受贿罪；滥用职权，违规为罪犯假释提供帮助，致使罪犯被假释后，又实施多种违法犯罪行为，严重损害国家法律权威和司法公信力，造成恶劣社会影响，涉嫌滥用职权罪。

通报指胡洪春严重违反党的纪律，构成职务违法并涉嫌犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手，性质特别恶劣，情节特别严重，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》等有关规定，经湖北省纪委常委会会议研究并报中共湖北省委批准，决定给予胡洪春开除党籍处分；湖北省监委给予其开除公职处分；收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。