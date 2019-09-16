李克强：中国经济保持6%以上增长 十分不易

中国总理李克强15日在接受俄罗斯塔斯社书面采访时直言，在当前国际形势错综复杂的背景下，在较高的基数上，中国经济还能够保持6%以上的中高速增长，“是十分不容易的”。

据中国政府网站引述《俄罗斯报》的报道，李克强表示从今年前八个月情况看，中国经济运行总体平稳、稳中有进，上半年国内生产总值同比增长6.3%，主要经济指标符合预期、处于合理区间，经济结构持续优化，高质量发展积极因素增多。

他强调，中国政府坚持以经济建设为中新，同时也努力在发展中更好保障和改善民生。李克强说，虽然近几年中国经济增速有所放缓、财政收支平衡压力加大，但基本民生投入只增不减，中国人民生活持续改善。

他承认，受世界经济增长放缓、保护主义和单边主义上升等因素影响，中国经济也面临一定下行压力，但中国经济发展有巨大的韧性、潜力和回旋余地。强调中国政府完全有信心、有能力克服各种风险挑战，保持经济平稳健康发展。

此外，在国际形势不稳定不确定因素继续增多，多边主义和自由贸易面临新的多重挑战的背景下，李克强也表示中国将继续坚定支持经济全球化，同各国一道维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，支持对世界贸易组织进行必要改革，促进全球贸易和投资自由化便利化，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展，为人类发展进步作出更大贡献。

李克强今日（16日）对俄罗斯展开正式访问，并举行中俄总理第二十四次定期会晤。据新华社报道，李克强此次访俄正值中俄建交70周年和两国关系开启新时代之际。

报道指出，作为统筹推动两国全方位务实合作和人文交往的首要机制，此次中俄总理定期会晤将为新时代中俄务实合作开辟更广阔的空间，助力两国关系朝着“守望相助、深度融通、开拓创新、普惠共赢”的目标和方向迈进。