马英九避谈郭台铭退党

台湾前总统马英九今天（16日）向当地记者证实，他昨天在一场活动上与国民党提名的总统参选人、高雄市长韩国瑜握手，但没有对郭台铭的动态做出评论。

据台湾《联合报》报道，马英九早上前往台北地院出席“三中案”（涉及中国电视公司、中影公司和中国广播公司的交易案）审讯，历时三小时，法官谕知11月6日再开准备程序庭。

庭毕，马英九被问及昨天在国民党举办“大陆台商秋节联谊茶会”中有无与国民党提名的总统参选人、高雄市长韩国瑜握手时，大方回应“有啊、有啊、有握”。

此外，多家媒体于堵访马英九时，也追问关于鸿海集团创办人郭台铭脱党的回应。马英九于证实与韩国瑜握手后，即未再对郭的动态发表说法。

马英九对“三中案”说，本案去年7月10日北检检察官以多达759页、51万多字的起诉书提起公诉，但是在检控的内容里面，与他在卷内所看到的证据所呈现的事实，有很多地方未尽相符。

马英九说，他按照法官的指示，在今天以及后续的开庭之中，对检方的起诉书表达意见，并提供符合事实的证据给法院参考，以厘清事​​实、厘清真相。

他也说，事实与真相只有一个，“我对自己的清白有信心，对法院的公正有期待”。